Россиянин отмывал руки бензином у газовой горелки и попал в больницу

Житель Курска оказался в больнице из-за нарушения правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

В ведомстве рассказали, что в одном из многоквартирных домов города мужчина предпринял попытку отмыть руки бензином у работающей газовой горелки. В итоге россиянин получил ожоги обеих ладоней.

Пострадавшего доставили в больницу. На место ЧП прибыли пожарные, однако их помощь не потребовалась.

В МЧС предупредили о технике безопасности при взаимодействии с такими жидкостями. Специалисты обратили внимание, что возле них запрещено курить, разводить костер на расстоянии ближе, чем 50 метров.

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