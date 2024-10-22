Прибавила себе возраст: 13-летняя школьница подделала паспорт ради отношений с 25-летним мужчиной

13-летняя жительница Санкт-Петербурга подделала паспорт, чтобы доказать свое совершеннолетие 25-летнему мужчине. Школьница при помощи фотошопа прибавила себе возраст.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», после этого молодой человек пригласил юную обманщицу в свою квартиру. После свидания девочка вернулась домой в неадекватном состоянии, а старшая сестра обнаружила в ее телефоне фотографии категории 18+ с неизвестным мужчиной.

Полицейские быстро разыскали предполагаемого преступника, однако парень показал скрин документа, который прислала девочка, и заверил, что не знал ее реального возраста.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Известно, что школьница проживает со старшей сестрой и опекуном, которого часто не бывает в Петербурге. Девочка плохо учится. Кроме того, не исключено, что она употребляет запрещенные препараты.

Ранее в Мурманске 15-летняя школьница обвинила 56-летнего тренера по самбо в домогательствах. Она заявила, что на протяжении нескольких лет мужчина приставал к своим ученицам. Тренера задержали. Однако коллеги и другие ученики встали на его защиту.