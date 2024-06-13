Россиянин открыл стрельбу из пистолета по балконам после просьбы убавить музыку

В подмосковном Серпухове пьяный местный житель открыл стрельбу по балконам из-за просьбы соседей сделать музыку потише. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером во дворе жилого дома на улице Дзержинского. 40-летний мужчина отдыхал на скамейке и громко слушал музыку на портативной колонке. Происходящее не понравилось жильцам дома, вследствие чего они начали просить меломана убавить звук. Однако в ответ россиянин достал из кармана ствол и открыл стрельбу по балконам, после чего скрылся.

Позднее пьяный неадекват начал стрелять рядом с трассой Серпухов – Новинки – Погари, где его задержали сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет.

В настоящий момент мужчина доставлен в отдел полиции. В результате ЧП никто не пострадал.

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