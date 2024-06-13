Россиянка полгода ходила с дырой из носа в рот после похода к стоматологу

В Новосибирской области женщина после посещения стоматолога осталась с дырой из носа в рот. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По словам сибирячки, она полгода не могла нормально дышать, есть и спать.

«Ты не можешь есть, то есть когда ты ешь, у тебя жидкость выходит изо рта в нос, и ты не можешь есть, потому что понимаешь, что у тебя там снова все забьется, и у тебя снова будет гайморит, воспаление. Второй момент — ты не можешь дышать, потому что, когда ты дышишь, при дыхании воздух выходит», — поделилась пациентка.

По информации источника, изначально россиянка обратилась к стоматологу, чтобы удалить больной зуб. Однако через месяц в ране на десне, которую нужно было зашить после процедуры, образовался гной. Жительница Новосибирской области уточнила, что после похода к медику она столкнулась с проблемами с пищеварительной и дыхательной системами, а также голосовым аппаратом.

Через некоторое время женщина была вынуждена обратиться за помощью к специалисту. Восстановить десну на месте отверстия пытались сначала куском щеки — результата это не дало. После этого сибирячке предложили использовать кусок неба, но она отказалась идти на этот шаг без гарантий. Еще полгода россиянка находилась в поиске врача, который согласится взяться за ее случай. В итоге ей провели микрооперацию по увеличению объема костной ткани, которая обычно необходима для установки дентального имплантата.

Сибирячка рассказала, что уже обращалась в Минздрав, где в ответ на жалобу ей ответили, что ошибки специалиста нет. В настоящий момент пострадавшая обратилась за помощью к следователям.

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