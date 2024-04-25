Россиянин облил бензином и заживо сжег любовницу

В Краснодарском крае мужчина облил бензином и заживо сжег сожительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло 23 апреля рядом с хутором Память Ленина. Пара распивала в бытовке спиртное, когда между 45-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей случился конфликт. В ходе ссоры злоумышленник облил женщину бензином и поджег, после чего вывел ее на улицу бросил умирать на улице.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она вскоре умерла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступника задержали. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

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