Наклонился завязать шнурки и упал: школьник умер во время урока физкультуры

В Ростовской области организована проверка после смерти учащегося одной из школ во время урока физкультуры. Мальчик наклонился, чтобы завязать шнурки, и потерял сознание, передает Telegram-канал Don Mash.

Трагичный инцидент произошел в Донецке. Во время урока физкультуры один из учащихся потерял сознание. Школьник попытался завязать шнурки и упал.

Находившийся рядом учитель тут же начал оказывать ребенку первую помощь. Через некоторое время на место прибыли врачи скорой.

Они предприняли попытку реанимировать ученика, но ничего не получилось. Школьник скончался. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Ранее в Новосибирской области 13-летний мальчик умер на тренировке. Подросток играл вместе со сверстниками в волейбол.