Наклонился завязать шнурки и упал: школьник умер во время урока физкультуры
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В Ростовской области организована проверка после смерти учащегося одной из школ во время урока физкультуры. Мальчик наклонился, чтобы завязать шнурки, и потерял сознание, передает Telegram-канал Don Mash.
Трагичный инцидент произошел в Донецке. Во время урока физкультуры один из учащихся потерял сознание. Школьник попытался завязать шнурки и упал.
Находившийся рядом учитель тут же начал оказывать ребенку первую помощь. Через некоторое время на место прибыли врачи скорой.
Они предприняли попытку реанимировать ученика, но ничего не получилось. Школьник скончался. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
Ранее в Новосибирской области 13-летний мальчик умер на тренировке. Подросток играл вместе со сверстниками в волейбол.