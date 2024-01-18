Россиянка устроила пьяный дебош в самолете и не смогла улететь на Шри-Ланку

63-летняя женщина задержана в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за того, что устроила пьяный дебош во время посадки в самолет. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

Жительница Первоуральска собиралась отправиться на Шри-Ланку из столицы Урала. Перед рейсом пенсионерка употребила алкоголь в одном из кафе авиагавани. В ходе посадки в самолет россиянка начала нецензурно выражаться и мешать другим пассажирам. Она игнорировала замечания бортпроводников, вследствие чего командир воздушного судна был вынужден отказать ей в полете.

На борт вызвали сотрудников правоохранительных органов, однако пенсионерка отказалась пройти в дежурную часть и продолжила дебоширить. В результате полицейские заковали дебоширку в наручники и доставили в отдел.

В отношении задержанной составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ей назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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