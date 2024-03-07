Россиянин несколько месяцев мстил водителю, не уступившему ему дорогу

В Челябинске местный житель на протяжении нескольких месяцев мстил водителю, который не уступил ему дорогу на пешеходе. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Уточняется, что злоумышленник терроризировал владельца машины, которого случайно заметил во дворе, с марта по июль минувшего года.

Так, в апреле 2023 года мужчина ночью совершил не менее семи прыжков на крыше иномарки. Через 10 дней он вновь ночью вылил на кузов автомобиля эмаль зеленого цвета. В июле злоумышленник повредил машину молотком, разбив стекла, фонари и повредив кузов.

Выяснилось, что поврежденное авто было приобретено в кредит. Своими действиями россиянин причинил водителю материальный ущерб в размере 260 тысяч рублей. Обиженного пешехода задержали, уголовное дело направлено в суд.

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