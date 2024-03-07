Мужчина заживо выкинул в печь семь кошек на российской птицефабрике

В Пермском крае работник птицефабрики заживо сжигал в печи кошек. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло после того, как Россельхознадзор решил провести проверку на предприятии. В продукции обнаружили посторонние примеси, вследствие чего начальство приказало сотрудникам избавиться от бездомных кошек, которые расплодились на фабрике. Один из сотрудников воспринял эти слова буквально, поэтому решил бросать отловленных кошек в печь. Его коллеги смогли спасти кота и двух кошек из пламени, но четыре животных все же погибли. Спустя время также скончался единственный спасенный кот.

У спасенных кошек зафиксировали ожоги дыхательных путей. Их доставили к ветеринару, в настоящий момент они идут на поправку. Неадекватного работника уволили, сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

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