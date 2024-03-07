Москвич на протяжении трех лет насиловал собственную дочь

В Москве 42-летний местный житель три года насиловал собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, москвич начал приставать к ребенку, когда ей исполнилось 14 лет. Мужчина насиловал девочку не менее одного раза в неделю, когда никого не было дома. На протяжении трех лет школьница ничего не рассказывала матери, однако стала закрытой и плаксивой.

В один момент родительница решила отправить дочь к психологу. После посещения специалиста оказалось, что подобное поведение девочки связано с издевательствами родного отца и мать написала заявление в полицию.

В отношении педофила возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 4 марта москвича задержали и поместили под стражу.

Ранее стало известно, что 39-летний житель Красноярска до смерти забил дедушку за то, что тот шумел и разбудил его.

Также мы писали, что в Москве три человека избили студента гаечным ключом до потери слуха. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.