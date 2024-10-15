17-летняя девушка употребила противозачаточные таблетки и оказалась парализованной. Об этом пишет издание The Sun.

Во время отдыха в Испании несовершеннолетняя проснулась ночью и осознала, что не может пошевелить правой половиной тела. Она попыталась встать и рухнула, на шум прибежали ее родители. Девушка не могла ни двигаться, ни говорить, вследствие чего родители решили вызвать медиков.

Девушку доставили на вертолете в больницу, где провели экстренную операцию. Во время нее было установлено, что у девушки образовался тромб, который попал в мозг и вызвал инсульт. Специалисты заявили, что причиной образования тромба стали противозачаточные таблетки. Их девушка употребляла с 13 лет ради контроля обильных менструаций.

Последующее обследование показало, что подросток родилась с отверстием в сердце, через которое тромб прошел и поднялся к мозгу. После инсульта девушке провели операцию и на сердце, после чего она несколько месяцев проходила реабилитацию.

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