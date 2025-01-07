Россиянин напился и кувалдой разгромил дверь отдела полиции

Пьяный житель Новозыбкова Брянской области пытался разгромить отдел полиции кувалдой. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

ЧП произошло накануне днем, 46-летний ранее судимый мужчина взял дома кувалду и направился к отделу полиции. Он несколько раз ударил по входной двери и требовал впустить его. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из сотрудников полиции производит выстрел в воздух, второй подбегает к дебоширу со спины и задерживает его.

Мотивы поступка россиянина в настоящий момент неизвестны. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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