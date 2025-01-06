Гребца-олимпийца Ляпунова жестоко избили в Москве: находится в тяжелом состоянии

В Москве сильно избили 38-летнего гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. Он с трудом самостоятельно добрался до больницы, где у него обнаружили травмы, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в прошедшую пятницу, 3 января. Кирилл обратился в больницу с травмами, врачи обнаружили у него перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Он успел сообщить, что его избили на Тверской неизвестные люди, но количество нападавших не смог назвать. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Медики буквально по кусочкам собирали лицо гребца и спасают его зрение. Но он до сих пор находится в тяжелом состоянии и не может быть опрошен. В дело подключились сотрудники полиции.

Напомним, что Ляпунов является известным спортсменом и выступает за Россию уже 16 лет. Он завоевал серебро чемпионата Европы и участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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