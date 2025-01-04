Россиянин пытался убить беременную жену и полицейского

В Москве пьяный мужчина пытался убить беременную жену и полицейского, который прибыл на место происшествия. Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.

По данным ведомства, все произошло 4 января в квартире на юго-западе столицы, в районе Теплый Стан. Между мужчиной и его беременной супругой произошел конфликт. Глава семейства ударил женщину ножом в ногу, а после стал душить. На шум прибыли полицейские, которым мужчина начал угрожать убийством. Его обезвредили.

«В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровья, применил табельное оружие», — отмечается в сообщении.

Жители квартиры были доставлены в больницу. Жизни женщины ничего не угрожает. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство беременной женщины (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 105) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Будут проведены необходимые судебные экспертизы.

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