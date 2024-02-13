Россиянин напал на таксиста и угнал его автомобиль

В Засвияжском районе Ульяновска сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Отмечается, что 22-летний местный житель подрабатывал в такси. В ночное время он подвозил неизвестного мужчину, но в какой-то момент пассажир накинулся на него, избил и вытолкал из машины. Затем злоумышленник сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Вдобавок преступник обыскал салон и забрал себе смартфон водителя такси.

Вскоре правоохранителям удалось задержать преступника. Угонщиком оказался 24-летний нигде не работающий местный житель. Против него возбудили уголовное дело.

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