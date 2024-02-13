Жительница Тюмени напугала вооруженного грабителя и погналась за ним

В Тюмени местная жительница прогнала грабителя из своего дома, угрожая ножом. После этого она погналась за злоумышленником, передает Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло на улице Сибирской. Ранее судимый 41-летний мужчина забрался в ограду частного дома. Для конспирации преступник намотал на голову футболку, в которой сделал прорези для глаз. Мужчина открыл незапертую дверь и вошел внутрь, практически сразу встретив хозяйку жилища. Тюменка подняла крик и с кухонным ножом накинулась на вооруженного заточкой вора.

Женщине удалось сломать заточку, в ответ злоумышленник поступил также с ее ножом. На крики россиянки прибежали ее дети: чтобы их защитить, владелица дома начала предлагать грабителю деньги, после чего попыталась сорвать с его головы «маску». К этому моменту вор уже умолял отпустить его. Выбрав подходящую ситуацию, он выбежал из дома, а женщина вместе с детьми погналась за ним. Поймать преступника у нее не получилось: он перепрыгнул через забор и убежал в лес.

Вскоре выяснилось, что злоумышленником оказался строитель. Мужчина взял футболку своего коллеги и отправился на «дело». Сотрудники полиции быстро отыскали предмет одежды и благодаря анализу ДНК вышли на владельца. Тот уже сдал своего приятеля.

В результате неудачливому грабителю дали восемь лет лишения свободы. Примечательно, что ранее его судили за убийство и кражу.

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