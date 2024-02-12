Дергал за одежду и бросал на пол: мужчина снял на видео издевательства над трехлетней дочерью сожительницы

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности жительницу Ростовской области, которая позволила своему сожителю издеваться над трехлетней дочерью. Поведение возлюбленного даже не смутило женщину при решении выйти за него замуж, передает Regnum.

Не так давно образовавшаяся семья проживает в городе Шахты. Мать трехлетней девочки в один из дней оставила ее с сожителем, а сама пошла в гости к подруге. Через некоторое время мужчина прислал ей видео, на котором всячески издевается над падчерицей: дергает за одежду, бросает на пол и прочее. Все это было ради привлечения внимания.

Когда запись оказалась в Сети и вызвала резонанс, то женщина стала всячески защищать сожителя. Это даже не повлияло на ее решении выйти замуж за истязателя. Однако правоохранители не оставили данный случай без внимания. Они составили протокол на мать, которая должным образом не исполнила свои родительские обязанности и не обеспечила безопасность дочери.

Ранее суд в Москве вынес приговор 34-летнему мужчине, который издевался над сыном. Он криками довел мальчика до самоубийства.