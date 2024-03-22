Россиянин надругался над тремя внуками своей любовницы

В Санкт-Петербурге сожитель бабушки надругался над тремя ее внуками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина стал приставать к детям в одной из квартир на улице Новоселов в апреле прошлого года. Жертвами педофила стали находившиеся в тот момент в гостях у петербурженки мальчики шести, пяти и трех лет соответственно.

На следующий день россиянина задержали сотрудники полиции. Против него было возбуждено одно уголовное дело. При этом 21 марта 2024 года в ходе расследования в отношении злоумышленника возбудили еще три дела.

В настоящий момент правоохранители продолжают расследование и выясняют все детали случившегося.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге боец ММА прыгнул с третьего этажа, сбегая от полиции. При приземлении подозреваемый в сутенерстве и разбое спортсмен сломал обе ноги, лег на землю и сдался правоохранителям.

Также стало известно, что в Подмосковье десятилетний мальчик сломал оба бедра во время катания с горки «паровозиком».