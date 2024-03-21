На Урале боец ММА выпрыгнул с третьего этажа во время задержания

В Екатеринбурге подозреваемый в сутенерстве и разбое 27-летний боец ММА Александр Онегов в попытке уйти от сотрудников СОБР выпрыгнул в окно третьего этажа. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел на улице Академика Сахарова. Когда сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру на третьем этаже, чтобы задержать подозреваемого в разбое и сутенерстве, Онегов прыгнул в окно. При приземлении боец ММА сломал обе ноги, лег на землю и сдался полиции.

В настоящий момент правоохранители занимаются установлением личностей вероятных жертв злоумышленника.

Уточняется, что Онегов был неоднократно судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчину также проверяют на причастность к другим преступлениям.

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