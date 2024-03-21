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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 марта 2024, 16:56
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В Подмосковье 10-летний мальчик сломал оба бедра, катаясь с горки «паровозиком»

В Подмосковье 10-летний мальчик сломал оба бедра, катаясь с горки «паровозиком»

© Freepik

В Подмосковье десятилетний мальчик сломал оба бедра во время катания с горки «паровозиком» вместе с друзьями. Школьника пришлось оперировать. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Как стало известно, ребенок веселился со сверстниками на улице. Но в какой-то момент их игры обернулись серьезной травмой. После катания один из детей пожаловался на боль в бедрах, и его пришлось доставить в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Медики сразу заметили у юного пациента деформацию нижних конечностей, а после поставили диагноз – перелом обоих бедер.

Мальчик прошел обследование, и ему было назначено хирургическое вмешательство.

«Отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями», - отметили в Минздраве.

На данный момент ребенок восстанавливается. После его ждет повторная операция для удаления металлических конструкций. Сообщается, что мальчик чувствует себя хорошо. Он находится на амбулаторном лечении.

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