Попал в реанимацию: агрессивный мальчик поджег ребенка на детской площадке

Сотрудники прокуратуры Намского района Якутии выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал ребенок. Несовершеннолетний попал в больницу с ожогами. На него совершил нападение агрессивный мальчик, передает mk.ru.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в селе Намцы. Там мальчик поджег малолетнего ребенка на детской площадке. В результате случившегося дошкольник получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавший попал в реанимацию с ожогами 25% тела.

В ходе начатой проверки правоохранителям удалось выяснить, что дошкольника поджег восьмилетний мальчик. На жертве загорелась футболка. По факту случившегося возбуждено административное дело.

Ранее в Кировской области пьяный мужчина изрезал ножом собутыльников. После этого россиянин сжег оппонентов заживо.