Пациента весом более 200 кг не смогли госпитализировать после падения с кровати

В Москве пациента весом более 200 килограммов не смогли госпитализировать. Медики попробовали транспортировать мужчину из квартиры в карету скорой помощи, но им не удалось этого сделать. По информации 360.ru, понадобилась дополнительная помощь.

Как сообщает источник в экстренных службах, на здоровье пожаловался житель дома на Никитской улице в районе Северное Измайлово. Ситуация с госпитализацией осложнялась тем, что пациент весит около 240 килограммов.

Отмечается, что у жителя есть нарушения ритма сердца, лимфоцитоз и гангрена. Из-за ряда болезней он не может передвигаться самостоятельно. Две недели назад его выписали из больницы.

Ночью мужчина упал с кровати и не смог подняться, утром его заметил соцработник, который пришел поухаживать за ним. Он рассказал, что житель хрипел, и вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам своими силами не удалось транспортировать больного, они позвали подкрепление.

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