Россиянин на протяжении пяти лет насиловал двух дочерей

В Кемеровской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в изнасилованиях дочерей, отец несколько лет домогался девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как считает следствие, житель города Югра с сентября 2018 года по октября 2023 года насиловал двух несовершеннолетних дочерей. Родитель также угрожал девочкам, если те расскажут кому-то о случившемся.

Одна из сестер сообщила об отце-насильнике подруге, которая решила написать заявление в полицию. Злоумышленника арестовали, ему предъявлено обвинение по семи эпизодам изнасилований.

На время расследования россиянина заключили под стражу, пострадавших девочек из семьи изъяли. Уголовное дело передали в суд.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области пару задержали за избиение мужчины до смерти и убийство его подруги.

Также мы писали, что в Санкт-Петербурге пятиклассник оказался в реанимации после того, как захотел покататься на перилах в школе.