До смерти избили мужчину, а затем зарезали его подругу: пару задержали за двойное убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по делу о двойном убийстве во Всеволожске. Ими оказались 36-летний житель города и его 26-летняя сообщница, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка в рамках расследования нагрянули к предполагаемым преступникам. На допросе они сознались в убийстве мужчины и его подруги. По словам фигурантов уголовного дела, во время застолья произошел конфликт, который в результате перерос в драку. Так, сначала до смерти был избит мужчина, а затем была зарезана его знакомая.

Трупы через некоторое время обнаружил сантехник жилищно-коммунальной компании. Подозреваемые в двойном убийстве спрятали их в подвале. Дверь в помещение была закрыта.

Ранее убийцу трех человек в нижегородской Беласовке осудили спустя 24 года. Мужчина, скрывавшийся более двух десятков лет, получил пожизненный срок.