Российский пятиклассник попал в реанимацию с разбитой головой после катания на перилах в школе

В Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после того, как решил покататься на перилах в школе. По предварительным данным, он упал в лестничный пролет и разбил голову. Об этом сообщает Фонтанка.

5 февраля 11-летний мальчик находился в учебном учреждении. Между уроками он решил отправиться в столовую и по дороге скатиться по перилам. Однако ему не удалось удержаться на них, и он полетел вниз.

После случившегося в школу вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка экстренно госпитализировали и поместили в реанимационное отделение. У юного пациента диагностированы множественные переломы черепа и ушиб головного мозга. Его состояние на данный момент не уточняется.

Отметим, что пострадавшего в школе характеризуют только с положительной стороны. Он хорошо учится и воспитывается в полной семье.

Ранее в Волгограде школьница попала в больницу с переломом позвоночника после поездки в лифте.