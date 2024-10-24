Россиянин изнасиловал пожилую мать покойного товарища

В городе Тихвине Ленинградской области 42-летний местный житель изнасиловал 68-летнюю мать покойного приятеля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Уточняется, что 22 октября злоумышленник пришел в гости к пенсионерке и надругался над ней. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции через сутки в том же городе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Примечательно, что в 2004 году россиянина уже судили за изнасилование и убийство с целью сокрытия преступления. Утяжеляющим фактором было то, что преступник был болен венерической инфекцией. В итоге он отбыл 17-летний срок.

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