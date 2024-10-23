Водитель BMW переехал многодетную мать при детях за замечание

В Волгограде водитель BMW в ходе дорожного конфликта переехал мать на глазах у детей и скрылся с места ДТП. Об этом пишет издание «Высота 102».

По данным источника, женщина приехала к школе, чтобы забрать детей с занятий. На месте ее машину подрезал водитель иномарки. Россиянка сделала замечание, это не понравилось водителю BMW. После этого он переехал женщину и скрылся с места ДТП. Муж пострадавшей рассказал журналистам, что она находится в коме, а в ночь на 23 октября ей провели тяжелую операцию.

«Сломано восемь ребер, ушиб сердца, легких. Пришлось ушивать диафрагму. Удар при падении пришелся по темечку и затылку. А у нее еще и сильно низкий гемоглобин», - поделился мужчина.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в тот же день. Он был доставлен в отдел полиции в сопровождении адвокатов. 73-летний водитель заявил, что не почувствовал удара, не видел человека и не совершал опасных маневров.

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