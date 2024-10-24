Один из пострадавших госпитализирован: российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции

Российские туристы в Турции обратились за помощью в консульство. Они подверглись нападению при возвращении в премиум-отель. Местная полиция, по слова отдыхающих, не спешит разбираться в случившемся, а охрана комплекса не стоит своих денег.

Граждане РФ отдыхали в пятизвездочном отеле Rixos Premium Göcek, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В один из вечеров они возвращались из ресторана в номера. По пути им повстречались пьяные турки на мопеде. Они оскорбили россиян и стали угрожать. Туристы решили дать отпор, но в тот же момент к местным подоспела подмога — шесть молодых парней из темноты.

В итоге одному постояльцу отеля сломали руку, а одной из девушек прилетели осколки от бутылки в грудь. Россияне смогли отбиться от толпы и спрятаться в отеле. С поимкой злоумышленников местные органы не спешат, поэтому сейчас граждане РФ рассчитывают на помощь дипломатического представительства.

Ранее в Турции россиянка сломала спину во время экскурсии и стала недееспособной. Кроме того, она не сможет рожать естественным путем.