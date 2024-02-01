Россиянин изнасиловал 15-летнюю попутчицу в купе поезда и попал под суд

В Уватском районе арестовали молодого человека, изнасиловавшего 15-летнюю девушку в купе поезда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как считает следствие, ЧП произошло в октябре минувшего года в купейном вагоне поезда «Сургут — Екатеринбург». Заметив 15-летних попутчиц, молодой человек 1996 года рождения изнасиловал одну из них, а в отношении другой совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. Злоумышленника задержали, свою вину он признавать отказался.

Насильнику предъявили обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Суд решил оставить его под стражей до 11 марта 2024 года.

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