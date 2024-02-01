Российскую воспитательницу детсада обвинили в избиении детей

В Ростове-на-Дону ребенок оказался в больнице после посещения детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, мальчик получил травмы в результате избиения его одной из воспитательниц детсада. Уточняется, что женщина пришла на работу в дошкольное образовательное учреждение в конце минувшего года. Неделю назад одна из родительниц увидела у сына на лице синяк, когда забирала его из детсада.

Дома у несовершеннолетнего поднялась температура, появились головные боли и тошнота. Ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. Пострадавший рассказал, что его избила воспитательница.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних и Следственный комитет. После жалобы ростовчанки в органы стали поступать заявления от других родителей. Выяснилось, что воспитательница оскорбляла и била детей, а также унижала, запрещая им ходить в туалет. Заведующая детским садом, узнав об этом, уволила воспитательницу.

Организована проверка.

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