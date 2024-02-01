Российский пенсионер пытался обменять пистолет на бутылку водки

В Москве 70-летний пенсионер попытался обменять пистолет с патронами на бутылку водки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Вечером 25 января в один из магазинов в районе Чертаново Южное зашел мужчина, который показал кассирам пистолет с коробкой патронов и предложил обменять его на алкоголь. Услышав странное предложение, сотрудники супермаркета отказались идти на сделку и вызвали полицию.

В результате москвича задержали. При осмотре его вещей был обнаружен переделанный пистолет без маркировки с 18 боевыми патронами.

Против любителя спиртного возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия. В настоящий момент пенсионер находится под подпиской о невыезде.

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