Лжеполицейские похитили россиянина и отрезали ему ухо

В башкирском городе Туймазы четверо мужчин похитили 27-летнего местного жителя и отрезали ему ухо. Об этом сообщили в республиканском МВД России.

По информации источника, 4 февраля похитители представились сотрудниками уголовного розыска, после чего, применив силу, надели на башкира наручники и посадили в машину. Они привезли жертву на металлобазу в Октябрьский, где стали избивать молотком и металлической трубой, принуждая признаться в преступлении на сексуальной почве в отношении их подруги.

Россиянин был вынужден признаться, после чего один из насильников отрезал ему ухо. Затем лжеполицейские вывезли мужчину, также столкнувшегося с переломами и ушибами, на окраину города, где и оставили. Потерпевшему удалось добраться до проходной близлежащего предприятия, где ему вызвали скорую помощь.

Позднее сотрудникам полиции удалось задержать троих похитителей, четвертый - объявлен в розыск. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ о похищении человека.

Ранее стало известно, что в Тюмени местная жительница повергла в бегство грабителя, пробравшегося в ее дом.