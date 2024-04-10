Под Москвой нашли коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания

В подмосковной Истре местные жители обнаружили грудного ребенка в коляске и его родителей в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Плачущего младенца обнаружили прохожие, малыш лежал в коляске, рядом с ней лежали родители в бессознательном состоянии. Как отметили очевидцы, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По факту обнаружения ребенка возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего, младенца доставили в больницу. Обстоятельства, при которых малыш оказался в опасности, выясняются.

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