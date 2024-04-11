Педофила задержали на детской площадке в российском городе

Педофила задержали на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло вечером 10 апреля во дворе дома на Дальневосточном проспекте. Уточняется, что извращенец совершал насильственные действия сексуального характера в присутствии девочки на детской площадке.

К месту экстренно вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что злоумышленник находился в состоянии опьянения, вследствие чего его доставили в больницу. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом психотропного действия, а также травмы груди и живота.

В настоящий момент педофил находится в отделении токсикологии. Другие детали произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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