Россиянин до смерти избил изменившую ему сожительницу сковородкой

34-летний житель Приамурья застал сожительницу с любовником и избил их сковородкой. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, 3 августа мужчина вернулся домой и застал возлюбленную с другим. Взяв с кухни сковородку, он разбудил обоих и начал бить кулаками и посудой по голове, после чего ушел из квартиры.

Пострадавших госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. 11 августа она скончалась от черепно-мозговой травмы, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Он находится под стражей.

