В Волгоградкой области женщина убила возлюбленного крышкой от сковородки

В Волгоградской области женщина убила своего сожителя осколком стеклянной крышкой от сковородки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 20 июля, в селе Медведица. Стало известно, что 34-летняя женщина, работающая уборщицей в местной больнице, нанесла 42-летнему мужчине, с котором живет, удар по ноге, ниже колена. Получив повреждение артерии, пострадавший истек кровью.

По словам нападавшей, она действовала в целях самообороны, пытаясь спастись от побоев. Однако она полностью признала вину, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшедшего. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы по статье убийство.

Ранее мы писали о том, что в США мужчина умер во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) из-за девятикилограммовой цепи для силовых тренировок, которую он носил на шее.