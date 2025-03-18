В Иркутске мужчина с сайта знакомств избил женщину на первом свидании

В Иркутске мужчина попытался ограбить женщину, с которой он познакомился на сайте знакомств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После недолгого общения 37-летний россиянин договорился с жертвой о встрече. В назначенное время новый приятель пришел в гости. Однако умыслом подозреваемого было не совместное времяпровождение, а хищение 110 тысяч рублей с ее банковского счета.

Жительница Иркутска не стала так просто перечислять деньги, вследствие чего между ними завязался конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил новую знакомую и сломал ей руку. После этого подозреваемый скрылся, однако вскоре его удалось задержать сотрудникам полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим девять раз за имущественные преступления. Против него было возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

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