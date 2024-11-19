Россиянин чуть не сгорел, сидя на унитазе

В Ростове-на-Дону местный житель чуть не сгорел, сидя на унитазе. Об этом пишет Telegram-канал «Это Ростов».

По данным источника, ростовчанин захотел сходить в туалет «по большому» и неосмотрительно кинул туда окурок. Внизу оказалась утечка метана, вследствие чего вспыхнуло пламя, которое вырвалось наружу.

Мужчина жив, однако сильно напуган. Другие детали произошедшего не раскрываются.

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