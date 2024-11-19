Опубликовано 19 ноября 2024, 17:341 мин.
Россиянин чуть не сгорел, сидя на унитазе
В Ростове-на-Дону мужчина чуть не сгорел, сидя на унитазе.
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В Ростове-на-Дону местный житель чуть не сгорел, сидя на унитазе. Об этом пишет Telegram-канал «Это Ростов».
По данным источника, ростовчанин захотел сходить в туалет «по большому» и неосмотрительно кинул туда окурок. Внизу оказалась утечка метана, вследствие чего вспыхнуло пламя, которое вырвалось наружу.
Мужчина жив, однако сильно напуган. Другие детали произошедшего не раскрываются.
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