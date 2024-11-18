Уменьшили нос в 2,5 раза: россиянин перестал дышать после ринопластики

Пациент одной из частных клиник в Новосибирске хотел уменьшить нос, но перестал дышать после ринопластики. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

По данным источника, 39-летний мужчина обратился в медучреждение, чтобы визуально подправить слегка искривленный нос. Новосибирец признался, что врач оперативно взялся за его случай и спустя две консультации уже выставил цену в размере 320 тысяч рублей. Однако, по словам россиянина, о том, что ему будут делать целый комплекс тяжелых операций — вазотомию, септопластику и ринопластику, — его оповестили лишь после оплаты. За полчаса до операции медик оперативно смоделировал на смартфоне будущий нос пациента, после чего последнего положили на операционный стол.

В итоге житель Новосибирска получил «свиной пятачок» — ему в два раза уменьшили ноздри, до экстремальных размеров, что теперь он не может нормально дышать. В настоящий момент мужчине приходится постоянно пользоваться расширителями для носа, иначе он не получает кислород. Он уточнил, что эта проблема сильно отразилась на качестве жизни — пациент не может нормально гулять и найти работу. Сейчас мужчина проводит время в лежачем состоянии.

При этом в клинике отказались переделывать неудачный результат. Суммарно новосибирец потратил на лечение более миллиона рублей, а в настоящее время ищет специалиста, который будет готов взяться за его сложный случай.

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