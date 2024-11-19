В Подмосковье одноногий мужчина выслеживал и домогался студенток

В Подмосковье задержали одноногого мужчину, который выслеживал и домогался студенток. Он просил у молодых девушек помощи, ссылаясь на малоподвижность. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, о действиях мужчины удалось узнать благодаря 20-летней россиянке, обратившейся в полицию. Она рассказала, что поздно вечером пошла в магазин, и к ней подъехал неизвестный на иномарке. Он представился и попросить девушку помочь, сказав, что является инвалидом.

«Давил на жалость и уговорил помочь ему. Когда девушка начала помогать мужчине выйти из авто, он стал распускать руки и трогать ее», - отметил источник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины и задержали его. Выяснилось, что он уже был осужден по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также отмечается, что студентка была не единственной его жертвой после освобождения из колонии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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