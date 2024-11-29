Россиянин без одежды забрался на башенный кран и оказался в психбольнице

В Магнитогорске Челябинской области пьяный мужчина без одежды забрался на башенный кран и перепугал охранника. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло на стройке. Сотрудник заметил голого мужчину ночью и вызвал на помощь коллег. Вместе охранники просили альпиниста спуститься, тот игнорировал просьбы.

Прибывшие на место пожарные помогли снять неадеквата с крана, поскольку он не мог сделать этого самостоятельно. Медики осмотрели его и выяснили, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

После ЧП жителя Магнитогорска отправили в психиатрическую больницу. Другие детали произошедшего в настоящий момент не раскрываются.

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