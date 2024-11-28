В Подмосковье мужчина взял в заложники бригаду «скорой помощи»

В Клинском городском округе Московской области мужчина взял в заложники бригаду «скорой помощи». Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в квартире на втором этаже одного из домов в поселке Решетниково. Реанимационная бригада, состоящая из двух медсестер и врача) прибыла на помощь 39-летнему россиянину, которому стало плохо с сердцем. Однако выяснилось, что диагноз был неверен. Мужчина находился в состоянии трехмесячного запоя и потребовал у медиков, чтобы они его «прокапали».

Столкнувшись с отказом, житель Подмосковья запер входную дверь, взял сначала нож, потом вилку и попытался добиться своего, угрожая врачам. Медики смогли позвонить на подстанцию, и коллеги вызвали на адрес сотрудников полиции. Помимо этого, одной из медсестер удалось вырваться из плена. Женщина выбежала на улицу и позвала на помощь водителя, который поднялся в квартиру и тоже стал уговаривать пациента.

В самой квартире были обнаружены бутылки с крепким алкоголем и банки пива. Оказалось, что ранее соседи вызывали полицию, чтобы успокоить дебошира.

Правоохранители, в свою очередь, рассказали врачам, что ранее мужчина был судим за убийство. Вдобавок он состоит на учете по поводу психического заболевания. В настоящий момент его доставили в психиатрическую больницу.

Ранее мы писали, что житель Москвы обвинил элитную клинику в вымогательстве 25 млн рублей.