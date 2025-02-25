Россиянин 10 лет просидел дома, вышел на улицу и пропал

В Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель, который почти 10 лет не выходил из дома. Об этом сообщается в Telegram-канале издания E1.ru.

Уточняется, что мужчина почти 10 лет не выходил из дома из-за болезни. После того как мужчину не встретили родственники после выписки из больницы, он ушел в неизвестном направлении.

По информации от активистов поискового отряда, у пропавшего нет при себе ни денег, ни средств связи.

Ранее мы писали, что в Приморском крае пенсионерка обварилась, упав в лужу кипятка на кухне. На помощь женщине пришел сосед-полицейский, который перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до прибытия медиков.

Также сообщалось, что жительница Екатеринбурга проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача.