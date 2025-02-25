Российская пенсионерка обварилась, упав в лужу кипятка на кухне

В Приморском крае соседу-полицейскому удалось спасти пенсионерку, которая упала в лужу кипятка в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что ЧП произошло в Лучегорске. 68-летняя женщина проснулась утром от странных звуков, отправилась на кухню посмотреть, что происходит, и обнаружила пар и горячую воду, бегущую из-под раковины. Пожилая россиянка попыталась перекрыть кран, однако поскользнулась и упала на пол в кипяток.

Соседка этажом ниже тоже проснулась от звуков капающей воды и позвонила своему мужу-полицейскому. Он поспешил домой и вызвал аварийную службу.

Приехав домой, правоохранитель заметил, как кипяток заливает лестничную площадку и стал стучать в квартиру пенсионерки. У женщины получилось отпереть дверь, увидев лужи кипятка и окровавленную соседку, полицейский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до прибытия медиков.

Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции жизнь пенсионерки была спасена.

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