Россияне в Турции жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пишет SHOT, десятки россиян пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Она размножается в теплой и соленой воде и через моллюсков попадает в желудочно-кишечный тракт. У людей со слабой иммунной системой бактерии могут проникать в кровь и вызвать сепсис. В зоне риска находятся дети.

Одна из пострадавших рассказала, что попала в больницу с мужем через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на рвоту, слабость и высокую температуру.

Отравления фиксируют в Белеке. По информации источника, несколько семей привезли кишечную инфекцию домой. Большинству больных удалось прийти в себя только после капельниц в местных больницах.

