Российская туристка в Таиланде потеряла память и заговорила на древнем языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летняя жительница Томска приехала на курорт после похорон отца. На второй день она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду, после чего ее вытащили и вызвали скорую. Медики диагностировали у потерпевшей ЧМТ, перелом уха и потерю памяти.

По информации источника, из-за травмы туристка не помнит свое имя, не узнает близкую подругу. Более того, она общается с окружающими на древнерусском. В чем причина смены языка — никто не знает.

Уточняется, что туристка — филолог по образованию, которая могла изучать древний язык.

Ранее в Таиланде инфицированный клещ укусил туристку из РФ и заразил ее боррелиозом. Подробности читайте в этой новости.