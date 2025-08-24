Отдыхала на одном из лучших пляжей: россиянка вернулась из Таиланда с боррелиозом после укуса клеща

Российская туристка заразилась боррелиозом после отдыха в Таиланде. Женщину укусил клещ, когда она отдыхала на военном пляже, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Гражданка РФ прилетела в Таиланд с семьей и остановилась в трехзвездочном отеле. В один из дней туристка вместе с близкими отправилась на один из лучших местных пляжей, расположенный на территории Королевских военно-морских сил Таиланда.

Клещ укусил россиянку, когда та лежала на шезлонге и загорала. Сначала она подумала, что это был комар. Но место укуса продолжало расти с каждым днем, а уже в России стало гигантским. После обращения к врачам на родине женщина узнала, что паразит заразил ее боррелиозом. В качестве лечения пациентке прописали антибиотики.

Ранее сообщалось, что актер Степан Старчиков заразился боррелиозом. Из-за случившегося он передвигается с трудом.