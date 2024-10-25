Россияне сожгли лицо мужчине и зарезали его за отказ дать им деньги

В Магнитогорске местные жители, находясь в нетрезвом состоянии, ранили женщину и жестоко убили мужчину, который отказался дать им деньги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, мужчины на протяжении суток употребляли спиртное у приятельницы. В какой-то момент между ними и хозяйкой произошла ссора, и магнитогорец воткнул нож в плечо и спину знакомой.

Россияне вышли от приятельницы и постучались в первый попавшийся дом, чтобы попросить денег. Когда хозяин отказал им в просьбе, они прислонили его лицом к горячей конфорке, нанесли ему множество ударов ножом, завернули труп в ковер, сожгли паспорт и вынесли его имущество.

Суд приговорил злоумышленников к 18 и 21 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимом соответственно, с последующим ограничением свободы на полтора года.

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