В Подмосковье женщину зарезали в конторе кладбища

В Подмосковье 60-летнюю женщину зарезали в конторе кладбища. Убийство произошло, когда дама заполняла бумаги.

Подробности приводит mk.ru.

Происшествие случилось в Долгопрудном утром 24 октября. Женщина с братом приехала в контору местного кладбища. Она собиралась оформить документы по захоронению.

В момент заполнения бумаг мужчина дважды ударил ножом в спину. Родственница скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают мотивы убийства.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Тольятти, зарезавшая сестер, готовилась к убийству. Девочка спрятала нож в комнате. В день преступления она пришла в ярость от того, что сестры 2 и 5 лет мешали делать уроки.