СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 24 октября 2024, 13:29
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В Подмосковье женщину зарезали в конторе кладбища

В Долгопрудном 60-летнюю женщину зарезали в конторе кладбища при заполнении бумаг.
В Подмосковье женщину зарезали в конторе кладбища

© Freepik

В Подмосковье 60-летнюю женщину зарезали в конторе кладбища. Убийство произошло, когда дама заполняла бумаги.

Подробности приводит mk.ru.

Происшествие случилось в Долгопрудном утром 24 октября. Женщина с братом приехала в контору местного кладбища. Она собиралась оформить документы по захоронению.

В момент заполнения бумаг мужчина дважды ударил ножом в спину. Родственница скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают мотивы убийства.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Тольятти, зарезавшая сестер, готовилась к убийству. Девочка спрятала нож в комнате. В день преступления она пришла в ярость от того, что сестры 2 и 5 лет мешали делать уроки.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
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