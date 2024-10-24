Опубликовано 24 октября 2024, 13:291 мин.
В Подмосковье женщину зарезали в конторе кладбища
В Долгопрудном 60-летнюю женщину зарезали в конторе кладбища при заполнении бумаг.
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В Подмосковье 60-летнюю женщину зарезали в конторе кладбища. Убийство произошло, когда дама заполняла бумаги.
Подробности приводит mk.ru.
Происшествие случилось в Долгопрудном утром 24 октября. Женщина с братом приехала в контору местного кладбища. Она собиралась оформить документы по захоронению.
В момент заполнения бумаг мужчина дважды ударил ножом в спину. Родственница скончалась на месте.
Правоохранители устанавливают мотивы убийства.
Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Тольятти, зарезавшая сестер, готовилась к убийству. Девочка спрятала нож в комнате. В день преступления она пришла в ярость от того, что сестры 2 и 5 лет мешали делать уроки.