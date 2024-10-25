Мать нашла останки дочери в хлебопекарной духовке супермаркета

В Канаде женщина нашла останки дочери в хлебопекарной духовке супермаркета Walmart. Начато расследование. Об этом сообщает зарубежный портал People.

По данным источника, мать и дочь были сотрудницами магазина. Родительница обнаружила обугленные останки 19-летней девушки в большой духовке, в которой готовится свежая выпечка. Потом она отправляется на продажу в пекарный отдел.

Подробности случившегося пока не разглашаются. Местные власти сообщили, что пекарня на время закрыта, ведется расследование. При этом они подчеркнули, что работа будет «сложной».

Правоохранительные органы попросили не распространять недостоверную информацию о девушке в соцсетях.

«Пожалуйста, помните о том, какое влияние эти домыслы могут оказать на семью, коллег и близких девушки», — говорится в пресс-релизе.

Известно, что покойная девушка три года назад приехала с матерью из Индии. Глава общины религии сикхов, к которой относилась Каур, выступил с речью. Он отметил, что молодежь приезжает в страну с надеждами и мечтами, а потом «происходит вот что».

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